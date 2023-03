Pedro Ortiz mostra serviço no Vizela

Bruno Wilson vai falhar a deslocação ao Braga, na próxima jornada, e está em dúvida para a receção ao Portimonense

Pedro Ortiz fez a estreia a titular e aproveitou a oportunidade gerada pelo castigo a Claudemir para exibir as suas qualidades frente ao Estoril, jogo que os vizelenses venceram por margem confortável (3-0).

O médio de 22 anos, emprestado pelo Sevilha, já havia sido suplente utilizado nas jornadas anteriores - 12" frente ao Casa Pia e 30" contra o Benfica -, mas fez anteontem os 90" e, curiosamente, foi o jogador que mais metros percorreu, apresentando um registo de 12 quilómetros nas pernas.

Por outro lado, Bruno Wilson vai falhar a deslocação ao Braga, na próxima jornada, e está em dúvida para a receção ao Portimonense, na seguinte. O central, que foi substituído por Aidara por volta da meia hora no jogo com o Estoril, com queixas na coxa esquerda, vai ser submetido a um exame complementar para avaliar a extensão e gravidade da lesão. O habitual titular Anderson, que cumpriu castigo no jogo com os canarinhos, será a solução.