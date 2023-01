Patrick Bohui anunciado como reforço do Vizela

Avançado, natural da Costa do Marfim, chega do campeonato dinamarquês e vai começar pela segunda equipa vizelense.

Patrick Bohui é o mais recente reforço dos sub-23 do Vizela. O avançado, de 19 anos, procede do Vejle BK, da Dinamarca, e assinou contrato até junho de 2025. Natural da Costa do Marfim, mas também com nacionalidade norte-americana, o atacante fez a formação do Philadelphia Union e, mais tarde, no Cincinnati, antes de se transferir para o Vejle Bk. E, na segunda experiência europeia, já treina sob as ordens do técnico Joel Sampaio. "Estou muito entusiasmado. Sou rápido, gosto de ter a bola, de jogar com liberdade e também de marcar golos", afirmou o dianteiro.

"Jogo em qualquer posição da frente, onde o treinador quiser. Estou aqui para desfrutar, jogar futebol e fazer o melhor possível", acrescentou. Ontem, o plantel principal prosseguiu a preparação da receção ao Rio Ave.