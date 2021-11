"Passámos a usar uma roupa mais chique e o boné não ficava bem. Então, surgiu a boina"

Vão vê-lo sempre de boina, seja em que clube for. E, não, não é superstição, é mesmo por uma questão de conforto, porque Álvaro Pacheco não gosta de levar com chuva nem com sol na careca

Álvaro Pacheco será uma espécie de campeão da humildade, mas que ninguém se engane: não lhe falta ambição, como a de um dia ouvir o hino da Champions League. No FC Porto, no Benfica ou no Sporting, não interessa. O importante é chegar a esse momento...

"Não sei onde, mas sei que vou chegar lá. Sei as minhas metas, é para isso que trabalho todos os dias, com muito prazer. Continuo a aprender, como no meu tempo de adjunto, aprendi imenso; antes disso, já tinha aprendido como futebolista, lidei com muitas culturas. Nunca pensei que ia ter jeito para isto. E acho que tenho um certo jeito", diz, bem disposto, mas convicto de que o percurso irá bater no céu, mais tarde ou mais cedo, porque Álvaro é um homem de convicções e de ambições.