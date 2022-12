Pacheco despede-se do Vizela: "Uma família que levo no coração e que tentei dignificar..."

Após três temporadas e meia ao leme do Vizela, Álvaro Pacheco deixou uma mensagem de agradecimento ao clube nas redes sociais.

Álvaro Pacheco despediu-se este sábado do Vizela, publicando uma mensagem de agradecimento ao clube que orientou nas últimas três temporadas e meia, com duas subidas de divisão consecutivas (II Liga em 2019/20, Liga Bwin na época seguinte).

"Sou treinador de futebol. Esta é a vida que escolhi para mim! Sou feliz porque faço o que gosto, com paixão, com alegria, com convicção, muito profissionalismo e dignidade! Encontrei no Vizela uma família. Uma família que levo no coração e que tentei dignificar da melhor forma possível", escreveu o técnico numa publicação no Instagram.

"Tenho a certeza que estive à altura da grandeza do clube e das suas gentes! Muito obrigado pela oportunidade que me deram! Muito obrigado a todos que me ajudaram nesta viagem! E que especial foi esta viagem!! Fui muito feliz aqui!!!", concluiu Álvaro Pacheco.

Pacheco foi substituído de forma interina por Tulipa, que orientou a equipa de sub-23 do Marítimo na época passada.

À 13.ª jornada, o Vizela ocupa a 13.ª posição da Liga Bwin, com 15 pontos somados após quatro vitórias, três empates e seis derrotas. Na Taça de Portugal, foi eliminado na quarta eliminatória pelo Vitória de Guimarães.