Pablo Villar, treinador do Vizela: "Os nossos adeptos estão chateados, e percebo-os bem..."

Declarações do treinador Pablo Villar após o jogo Aves SAD - Vizela, que terminou com o triunfo do Aves SAD, por 1-0, da segunda fase da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Sabíamos que o jogo ia ser mais complicado do que foi contra com o Marítimo, por ser fora de casa e o Aves SAD ser uma equipa mais intensa e agressiva. Preparámos o jogo, mas, com a lesão do Matias Lacava, tivemos de alterar os planos.

Os adeptos: "Fizemos mudanças no segundo tempo para encontrar soluções, mas não conseguimos fazer bons ataques. Os nossos adeptos estão chateados, e percebo-os bem, porque também estamos aborrecidos, mas isto é só o início. Temos de trabalhar muito, para melhorar a nossa prestação".

Leia também Internacional UEFA também sanciona Chelsea Além do afastamento da Juventus, o Chelsea também foi considerado culpado. Em causa transações no reinado de Roman Abramovich