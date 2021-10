Os elogios ao ambiente de Vizela: "Não é normal o Benfica vir jogar ao norte e estarmos em maioria"

Declarações de Álvaro Pacheco, no final do encontro com o Benfica (0-1)

Experiência: "Crescemos em todos os momentos. A nível de experiência, com este tipo de jogos. Hoje notou-se que o pormenor faz a diferença. É o crescimento, faz parte. Não tenho dúvidas que esta equipa vai continuar a crescer. Não é normal o Benfica vir jogar ao norte e nós estarmos em maioria."

Conversa com Jorge Jesus: "Foi uma conversa muito curta com Jorge Jesus. Queria ter privado mais tempo com ele. É importante beber mais conhecimento de alguém que está num patamar que eu não estou. Foram conversas cordiais. Antes do jogo, não é fácil. Depois, com a adrenalina, também não."