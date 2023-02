Declarações de Tulipa, treinador vizelense, após o Vizela-Benfica (0-2), partida relativa à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Lances polémicos de arbitragem: "Eu não gosto muito de falar sobre arbitragem, mas se nós queremos que a nossa competição se valorize e que as equipas mais pequenas consigam fazer outro tipo de jogo, temos de nivelar algumas coisas, em termos das decisões que se tomam. Quando é assim, não se consegue decifrar estas coisas e ficamos no mesmo. Os anos passam e continuamos no mesmo, a dualidade de critérios é gritante".

Substituições do Vizela foram arriscadas: "Sabe a que tempo foi a expulsão do Anderson [87 minutos]? Até aí, não me lembro de oportunidades do Benfica. Depois sim, houve chegadas com perigo. Até aí, foi muito mais Vizela".

Considera que o jogo foi semelhante ao no Dragão? "Foi o que disse no balneário, onde há muitas sensações. Às vezes há a sensação de que não nos deixam fazer tudo o que somos capazes e hoje teve a ver com afinar as oportunidades que tivemos. No Dragão não tivemos tantas oportunidades e hoje pusemos em risco a linha defensiva. Nós fizemos um jogo global muito interessante e que, se calhar, poucas equipas fizeram esta época frente ao Benfica. Nós pensávamos que o Chiquinho não ia sair do onze, e adaptámo-nos bem a essas variabilidades, pese embora o primeiro golo ter nascido de não termos apertado no momento certo o portador da bola, em que um ressalto trouxe felicidade ao Benfica. Hoje, comparativamente aos jogos com o FC Porto e Sporting, foi de mais evidente que fomos competentes e ferimos o adversário".

