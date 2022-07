Oliveirense vence Vizela com reviravolta em jogo de pré-época

Triunfo da formação da Liga SABSEG por 2-1.

A Oliveirense, da II Liga, venceu o Vizela, do principal escalão, por 2-1, em jogo particular disputado em Quiaios, freguesia do concelho da Figueira da Foz onde decorre o estágio de pré-temporada dos minhotos.

A equipa primodivisionária adiantou-se no marcador aos 14 minutos, com um golo do avançado Kévin Zohi, mas a formação de Oliveira de Azeméis empatou antes do intervalo, aos 45, por Ibrahima, e virou o resultado durante a segunda parte, num penálti convertido por Obi.

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, apresentou um onze formado pelo guarda-redes Fabijan Buntic, os defesas Tomás Silva, Bruno Wilson, Aidara e Francis Cann, os médios Alejandro Alvarado, Alex Méndez e Samu, e os avançados Kévin Zohi, Kiko Bondoso e Andrés Sarmiento, tendo utilizado outros 12 jogadores ao longo da partida.

Já o conjunto recém-promovido à II Liga, não divulgou os jogadores com que alinhou no encontro com os minhotos.

O Vizela realiza os dois próximos testes de pré-época no sábado, último dia do estágio, frente ao Académico de Viseu e ao Feirense, duas equipas que militam no segundo escalão, enquanto o próximo jogo calendarizado da Oliveirense é com o Benfica B, também da II Liga, em 30 de julho.