Ofori diz adeus ao Vizela e ruma ao Chipre

Ofori, reforço do Nea Salamis

Lateral esquerdo é reforço do Nea Salamis

Richard Ofori foi esta quarta-feira anunciado como reforço do Nea Salamis, emblema recém-promovido ao principal escalão do Chipre, com quem assinou um contrato válido por duas épocas.

O lateral esquerdo, de 29 anos, despede-se do Vizela após ter realizado 30 partidas na segunda temporada que passou ao serviço do clube, 14º classificado da última edição da Liga Bwin.

O ganês termina assim uma etapa em solo nacional que começou em 2012, quando trocou o clube de formação, Tudu Mighty Jets, do Gana, pela Académica.

Em Portugal, Ofori passou pela Briosa, Beira-Mar, Covilhã, Fafe e Vizela, já depois de ter representado, por empréstimo dos ganeses, o Charleroi e o Lierse, da Bélgica, e o Kaiserslautern, na Alemanha.