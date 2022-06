Ofori deixa o Vizela e muda-se para o Chipre

Nesta época, o defesa de 29 anos somou 30 jogos pelos vizelenses.

O futuro de Richard Ofori passará pelo futebol cipriota. O lateral-esquerdo ganês está em fim de ligação com o Vizela e já se comprometeu com o Nea Salamina para as próximas duas épocas.

Na Europa, Ofori já experimentou o futebol belga, ao serviço do Charlerou e Lierse, o alemão, com as cores do Kaiserslautern, e o português, tendo representando Académica, Beira-Mar, Covilhã e Fafe até ter assinado pelo Vizela em 2020.

