Oficial: Vizela apresenta reforço para o eixo da defesa

Ivanildo Fernandes rescindiu com o Sporting e assinou pelos minhotos por três épocas

O Vizela oficializou, esta quinta-feira, a contratação do central Ivanildo Fernandes, que rescindiu com o Sporting, ficando ambos os clubes com 50 por cento do passe. Depois de um ano de empréstimo ao Almería (Espanha), Ivanildo explicou a mudança.

"O que me levou a escolher o FC Vizela foi a confiança transmitida desde o início pelo treinador e pela administração. Acreditei muito nas palavras deles e na dos meus colegas, até porque conheço alguns. Tive o prazer de falar com eles e falaram muito bem do clube. Disseram que existe um excelente ambiente e muita união. Esse foi um dos fatores que me levou a vir para cá, mas também o facto de terem apostado em mim, sabendo que no ano passado já me queriam. Isso é mais um motivo que me leva a crer que estão a depositar muita confiança em mim", referiu.

"Vejo o regresso a Portugal com bons olhos. O meu objetivo é ajudar sempre a equipa, ajudar os meus colegas com o melhor que puder fazer em campo e fora dele, se necessário. Espero fazer o melhor campeonato possível, tanto coletiva como individualmente, e atingir os objetivos que foram estabelecidos para esta época", acrescentou.

Sobre o clube, garante ter "referências muito boas". "Tão boas que me levaram a tomar esta decisão. O mais importante é estar num sítio onde me sinta alegre, onde sinta felicidade. Acho que aqui em Vizela vou ter a alegria de jogar futebol, até por tudo aquilo que os meus colegas me disseram sobre o clube. Acho que tem tudo para dar certo. Acredito muito no projeto que me foi proposto", elucidou.

Por último, deixou uma mensagem aos adeptos. "Já ouvi falar muito deles, até porque vimos de um período em que não podíamos sentir o apoio dos adeptos no estádio. Sei que os do FC Vizela são excelentes. Isso viu-se no jogo com o Tondela. Mesmo jogando num estádio emprestado, os adeptos foram lá apoiar e isso foi muito bom para a equipa. Isso mostra que estão connosco e nós com eles, todos juntos para conseguirmos fazer uma excelente época", concluiu.