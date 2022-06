Oficial: Rui Carreira assina contrato profissional com o Vizela

Central canhoto, que se destacou ao longo de 26 jogos pelos juniores em 2021/22, vinculou-se até 2026

Rui Carreira vai poder estar às ordens de Álvaro Pacheco na próxima temporada. O central, de apenas 18 anos, rubricou um contrato profissional com o Vizela, anunciou, esta sexta-feira, o emblema da Liga Bwin, através da Internet.

"É uma sensação incrível. Quero retribuir toda a confiança que o Vizela me está a dar, com muito trabalho, e ajudar no máximo que puder", reagiu Rui Carreira.

O central canhoto, recrutado ao Sporting e que cumpriu a última época nos sub-19 do Vizela, vinculou-se até 2026 ao emblema minhoto, sendo, por isso, uma aposta de futuro, destacando-se ao longo de 26 jogos pelos juniores em 2021/22.

Rui Carreira, que iniciou a atividade como futebolista no Grupo Desportivo Os Nazarenos, esteve quase 10 anos na Academia de Alcochete antes ir para Vizela.