Oficial: médio colombiano reforça Vizela por empréstimo

Rafael Bustamante chega proveniente do Deportivo Cali.

O Vizela, 11.º classificado da última edição da I Liga, anunciou este sábado a contratação de Rafael Bustamante, médio colombiano que chega por empréstimo do Deportivo Cali, com opção de compra.

"Estou muito contente por aceitar o desafio. Quero trabalhar da melhor maneira, com ambição de acrescentar à equipa e fazer as coisas bem. Venho com "ganas" e as expetativas são elevadas. Todos aqui são muito amáveis, desde o plantel ao corpo técnico. Agradeço a Deus a oportunidade que me estão a dar e irei aproveitar ao máximo. Estarei aqui à disposição do mister para o que necessitar", afirmou, aos meios do clube.

Bustamante, de 23 anos, registou uma assistência em 18 jogos disputados em 2023 pelo conjunto da Colômbia, abraçando agora a primeira experiência europeia da carreira.