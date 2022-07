Oficial: Diego Rosa chega do Manchester City e é apresentado no Vizela

Diego Rosa foi campeão do mundo pelos Sub-17 do Brasil, em 2019

Redação com Lusa

Médio brasileiro tem 19 anos e na última temporada esteve emprestado ao Lommel, da Bélgica

O médio Diego Rosa, de 19 anos, reforçou o Vizela até ao final da temporada 2022/23, por empréstimo do Manchester City, o campeão inglês, informou hoje o clube minhoto, da I Liga portuguesa de futebol.

Campeão mundial sub-17 pelo Brasil, na edição de 2019, o futebolista rumou a Portugal depois de um empréstimo de temporada e meia aos belgas do Lommel e mostrou-se convicto de que se vai "adaptar depressa" ao futebol luso, em declarações inscritas no sítio oficial dos vizelenses.

"Quero fazer o melhor e jogar o meu futebol alegre, de sorriso, como é típico do futebol brasileiro. O Manchester City é um clube muito grande, em que todos os jogadores sonham jogar. Já fiz uma pré-época lá, com grandes jogadores como o Fernandinho, mas agora estou no Vizela. O futebol português tem muita qualidade, bastante intensidade e vou adaptar-me depressa ", prometeu.

Autor de dois golos em cinco partidas pela seleção 'canarinha' sub-17 que se sagrou campeã mundial, o médio formado no Vitória da Baía e no Grêmio de Porto Alegre disse ainda que "remata bastante de fora da área" e que "tem um bom passe longo".

O médio Diego Rosa é o segundo reforço do Vizela no mercado de transferências em curso, depois de assegurada a contratação do guarda-redes Fabijan Buntic, ex-Ingolstadt, da II Liga alemã.