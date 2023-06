"Obrigado capitão": a tarja que vale uma multa ao Vizela

Exibição de tarjas na receção ao Sporting custou 510 euros

O Vizela foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, pela exibição nas bancadas, na receção ao Sporting, de uma tarja de homenagem e agradecimento a Kiki Afonso, de saída após quatro anos no clube, e por uma dos adeptos visitantes. A multa é de 510 euros.

A multa deve-se ao facto de o Vizela não ter impedido a entrada de duas tarjas de dimensão superior ao permitido.

"Após o final do jogo e depois da saída do terreno da equipa de arbitragem e da equipa visitante... exibiram 2 tarjas durante 45 segundos , cada uma com dimensão superior a 1x1 metros formando a seguinte frase: "4 épocas de dedicação, Obrigado Capitão" em homenagem ao jogador N.º 24 Kiki", refere a comunicação do castigo.

"Após o final do jogo, adeptos afetos à equipa visitante exibiram 1 tarja durante aproximadamente 1 minuto , cada uma com dimensão superior a 1x1 metros com a seguinte frase: 'Obrigado Zé'", junta a nota.