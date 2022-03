Declarações do treinador Álvaro Pacheco na sala de imprensa após o Benfica-Vizela (1-1), partida da 26ª jornada da Liga Bwin

Entrou e saiu: "O Nuno [Moreira] é um jogador com um potencial do carago. É linguagem futebolística [risos]. Não ouviram? Vão ter que puxar a cassete atrás."

Sobre o jogo: "A equipa esteve sempre compacta, serena, tranquila. Na pressão alta do Benfica, quando fomos obrigados a baixar, fomos resolvendo os problemas. Com bola, percebemos como tínhamos de juntar as linhas do Benfica. Estávamos confortáveis. As substituições não foram para quebrar o ritmo ou queimar tempo. O Koffi teve uma dor no adutor. O que posso dizer foi que quando tivemos de sofrer mostrámos solidariedade. Fomos uns campeões."