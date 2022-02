O lamento de Álvaro Pacheco no Bessa: "Alguns jogadores pensaram que o jogo estava ganho"

Declarações do treinador do Vizela em reação à igualdade, a dois golos, na visita ao Boavista, no Estádio do Bessa, em jogo da 21.ª jornada da Liga Bwin

Pouca lucidez e mentalidade: "Faltou-nos em momentos cruciais maior lucidez e principalmente mentalidade competitiva durante o jogo todo. Fizemos um excelente jogo. O Vizela entrou com a mentalidade de buscar três pontos. Conseguimos controlar sempre o jogo na primeira parte tanto sem bola como com bola. Nunca permitimos ao Boavista fazer ligações em que é perigoso."

Reparo à vantagem curta: "Chegámos em vantagem ao intervalo e, pela superioridade que tivemos, devíamos estar a ganhar por uma margem mais alargada, o que nos daria alguma tranquilidade. Sabíamos que o jogo iria evoluir cada vez mais para duelos, porque é essa a cultura do Boavista, para assim tentar levar o jogo para o seu meio-campo através da sua agressividade e da sua entrega e de um jogo baseado na profundidade."

Excesso de confiança: "Alguns jogadores meus pensaram que o jogo estava ganho quando o jogador do Boavista [Luís Santos] foi expulso, mas não é assim. O Boavista foi feliz no segundo golo, mas mesmo assim criámos uma gr ande oportunidade. A vitória assentaria bem Vizela pelo que fez durante os 90 minutos, mas acabámos com um ponto, que também é importante para a nossa caminhada."