Declarações de Bruno Wilson, central do Vizela, sobre a pré-época e os objetivos para 2023/24.

Ambiente: "O estágio está a correr muito bem, já tivemos gente a cantar, inclusive, cantores ao jantar, com o pessoal novo, é a praxe, faz parte. Está a decorrer num ambiente muito saudável, a equipa está a trabalhar muito bem, com o objetivo de nos prepararmos o melhor possível para os desafios que vamos enfrentar".

Integração: "Tanto eu como os meus colegas que estamos aqui há mais tempo temos, acima de tudo, a responsabilidade de receber bem os jogadores novos, mas o mais importante é passar a mensagem e dar-lhes a conhecer a identidade forte que tem esta família e este grupo."

Carinho: "Ainda é cedo mas acho que estamos a recebê-los muito bem. Neste clube é o que acontece sempre desde que estou aqui e acho que antes de cá chegar também era assim. Faz parte da nossa identidade receber bem e as pessoas. Eu fui bem recebido e nada mudou. As pessoas precisam de ser bem recebidas e acarinhadas."

A época: "O ambiente é bom, estamos focados em absorver o máximo das ideias do treinador e estarmos preparados para o que aí vem. Não vai ser um ano fácil, como não é nenhum, pois em futebol não há jogos fáceis. Por isso estamos a trabalhar muito bem e com o foco no primeiro jogo oficial, que é com o Marítimo [Taça da Liga], na próxima semana."