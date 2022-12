Declarações de Claudemir, médio do Vizela, após a derrota por 4-0 em casa do FC Porto, para a Taça da Liga.

Conclusões do jogo: "Sabíamos que era difícil jogar com o FC Porto. Infelizmente tivemos o erro logo no início e eles cresceram, mas fizemos uma grande primeira parte. Na segunda, fruto das alterações, o FC Porto cresceu muito. Mas é levantar a cabeça e pensar no próximo."

Erros da equipa: "Já tínhamos conversado sobre esses erros que cometemos. O Buntic errou, mas também já fez grandes jogos pelo Vizela. É pensar no próximo jogo".

Mudanças com Tulipa: "Procuramos dar o melhor, independentemente do treinador. O Tulipa também tem boas ideias. É trabalhar forte e dar a resposta em casa".