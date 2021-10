Nuno Moreira: "Vir para o Vizela foi a melhor decisão que tomei"

Utilizado em 11 jogos oficiais na presente época, Nuno Moreira salientou que o Vizela tenta "jogar o jogo pelo jogo" e "provocar os erros" no adversário para o "ferir", em vez de "jogar só atrás", mérito que atribui ao treinador Álvaro Pacheco.

O extremo Nuno Moreira afirmou que rumar ao Vizela, emblema recém-promovido à Liga Bwin, foi a "melhor decisão" para prosseguir a carreira, após terminar uma ligação de 14 épocas ao Sporting.

O jogador de 22 anos representou os leões desde 2007/08, ainda numa das equipas sub-10, até 2020/21, época em que apontou seis golos em 25 jogos pela equipa B, no Campeonato de Portugal, antes de se transferir, no último verão, para uma equipa que vai "ao encontro" do seu "estilo de jogo", tendo em conta o "futebol positivo" que apresenta.

"Quando saí do Sporting, pensei muito bem para onde é que ia. Hoje tenho a perfeita noção de que foi a melhor equipa. Acho que não ia encontrar outra família [assim]. Os adeptos são incríveis e tem-me tratado muito bem. Foi a melhor decisão que tomei", vincou, à margem da visita de uma comitiva vizelense ao lar Torres Soares, na cidade minhota.

Utilizado em 11 jogos oficiais na presente época, o atleta natural de Espinho salientou que o Vizela tenta "jogar o jogo pelo jogo" e "provocar os erros" no adversário para o "ferir", em vez de "jogar só atrás", mérito que atribui ao treinador Álvaro Pacheco.

"O mister passa a mensagem de que temos de ser corajosos e de que não podemos ter medo de sair para a pressão, para jogar com qualquer adversário olhos nos olhos. Por isso é que nos temos saído bem durante a época", disse, a propósito de um conjunto que ocupa a 12.ª posição da I Liga, com oito pontos ao fim de nove jornadas.

Nuno Moreira reconheceu, aliás, que tem "aprendido muitas coisas" com o técnico, principalmente a "manter o foco", já que se costumava "desleixar um bocado" ao fim de um ou dois jogos, e assumiu o objetivo pessoal de "fazer o máximo de jogos possível", antes de pensar na carreira a longo prazo.

Também o lateral esquerdo Kiki Afonso, a cumprir a terceira época em Vizela, enalteceu o facto de o clube manter em campo as "ideias" com que subiu do Campeonato de Portugal ao escalão principal, sentindo-se preparado para "enfrentar qualquer equipa".

Apesar do ciclo de seis jogos sem vencer para o campeonato, o jogador de 26 anos mostrou-se convencido que os triunfos vão "surgir naturalmente" caso o plantel continue a trabalhar como "tem trabalhado", de preferência no próximo jogo, no reduto do Famalicão, no domingo, para a 10.ª jornada.