Pedro Silva e Nuno Moreira foram distinguidos pelos adeptos do Vizela pelas exibições que fizeram recentemente, mas só agora receberam os respetivos prémios. O guarda-redes foi eleito o melhor em campo com o Belenenses, a contar para a 13ª jornada Liga Bwin, o extremo pela exibição que realizou com o Braga, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal

Grande golo ao Braga na Taça

"Não importa se é bom ou mau, quero é fazer muitos golos pelo Vizela. Ainda bem que este, com o Braga, foi bonito, e fiquei muito contente por isso. Foi na sequência de um contra-ataque: ganhámos a bola rapidamente e, de repente, vi a baliza e tive o instinto de rematar. Os meus colegas ajudam-me, assim como a equipa técnica. Esse golo deu-me ainda mais motivação"

Regresso ao norte

"Sempre gostei de viver no norte. Estava longe dos meus pais há muito tempo e já tinha saudades"

Experiência no Vizela

"Vir para o Vizela foi a melhor decisão que tomei. As coisas têm-me corrido bem a mim e à equipa. Sinto que tenho crescido como jogador, tanto nos aspetos físicos, defensivos e ofensivos, assim como a tomada de decisão. O míster [Álvaro Pacheco] ajuda-me em todos esses aspetos"

Evolução

"Tenho evoluído a cada ano que passa nesta minha ainda curta carreira"

Boavista

"Perspetiva-se um jogo difícil, porque o Boavista é uma equipa muita agressiva e vai jogar em casa. Vimos de duas vitórias, estamos confiantes e, como o míster disse, isso dá-nos responsabilidade para continuarmos com os bons resultados e as boas exibições"

Apoio dos adeptos

"Em todos os jogos fora os nossos adeptos têm aparecido em grande número e no Bessa não vai ser diferente. A ajuda deles é muito importante para nós, porque, mesmo jogando fora, parece que estamos em casa"