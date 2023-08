Nuno Moreira: "Já estávamos no nono minuto de compensação..."

Declarações do jogador do Vizela, no final do encontro com o Sporting (3-2)

Reação ao desaire: "Custa mais perder aqui. A partir do 2-0 libertámo-nos. Da mesma maneira que sofremos dois golos conseguimos marcar dois. Já estava no nono minuto de compensação e custa um bocadinho."

Exibição: "Temos de sair satisfeitos com a exibição. Só nos tem de dar mais alento."

Início sofrido: "Não digo que entrámos surpreendidos. Fomos avisados, mas não conseguimos travar. A primeira meia hora do Sporting foi muito forte, mas equilibrámos.

Mensagem ao intervalo: "O treinador disse-nos que perdido já estava e que, portanto, só tínhamos de ir com confiança."