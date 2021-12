Nuno Moreira reagiu bem ao salto do Sporting B, então no Campeonato de Portugal, para a I Liga: é presença assídua no onze e foi decisivo na eliminação do Braga

Nuno Moreira foi o autor do único golo do jogo com o Braga que colocou o Vizela nos quartos de final da Taça de Portugal. Num momento de inspiração, o ala, de 22 anos, estreou-se a marcar com a camisola dos minhotos. "Fiquei muito feliz. Estava à espera de fazer um golo para estes adeptos que tanto merecem. Não vi ninguém à minha volta, olhei para a baliza e rematei, foi instintivo", descreveu o extremo, enaltecendo, de seguida, o desempenho da equipa frente ao Braga.

O golo frente aos arsenalistas foi o primeiro do ala com a camisola do Vizela e garantiu a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal. Nuno Moreira é o mais recente herói dos vizelenses

"Fizemos um grande jogo. Fomos coesos, estivemos bem a sair no contra-ataque e fomos capazes de criar oportunidades. Foi isso que o treinador nos pediu e, por isso, estamos de parabéns. Vamos continuar a sonhar até à final", enfatizou.

Nuno Moreira, de 22 anos, chegou no verão a Vizela, depois de 14 temporadas no Sporting. O jogador considera que a mudança foi o melhor rumo para a carreira

Com toda a formação e transição para sénior cumpridas no Sporting, de cuja equipa B (Campeonato de Portugal) transitou para o Vizela, o atacante, que está a fazer a sua estreia na I Liga, define-se como "um extremo que pode jogar como médio".

Dos 18 jogos efetuados com a camisola do Vizela, Nuno Moreira foi titular em 13, suplente utilizado em três e só falhou os duelos com o Estrela da Amadora, para a Taça de Portugal, e com o Braga, da Liga Bwin.