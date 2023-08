"Num dia muito bom o Vizela pode empatar ou ganhar ao Sporting"

Joaquim Ribeiro, presidente da SAD, e o jogo com o Sporting, em Alvalade, na primeira ronda do campeonato.

Joaquim Ribeiro, presidente, da SAD do Vizela, assume um discurso realista mas com uma boa dose de otimismo, nas véspera da estreia do Vizela na Liga, frente ao Sporting. "As expectativas do Vizela passam por fazer melhor que na época anterior, sendo que os clubes mais pequenos têm sempre como prioridade conseguir a manutenção o mais rapidamente possível", sustentou o dirigente, admitindo um bom resultado em Alvalade. "Vai ser um jogo muito difícil, estamos a falar de uma equipa extremamente forte, mas estamos preparados para proporcionar um bom espetáculo. E, quiçá, num dia muito bom do Vizela e menos bom do Sporting, até empatar ou ganhar, pois tudo é possível no futebol", enfatizou.

O plantel sofreu várias mudanças mas ainda é cedo para saber se é melhor nem pior que o da época passada. "É diferente. A estratégia do Fundo baseia-se mais em jogadores estrangeiros, o que obriga a um período de adaptação dos reforços ligeiramente maior que habitual. Mas estamos realizar um trabalho profundo de enquadramento dos jogadores na realidade da cidade e do clube, pois estamos a falar de um clube com uma mística muito própria, com adeptos com uma paixão muito profunda, aguerridos e exigentes. Mas os jogadores estão assimilar bem", destacou.

Joaquim Ribeiro esclareceu ainda que vão acontecer novas entradas. "Vamos reforçar o meio- campo e possivelmente reajustar ainda uma ou outra situação. Vamos ver a reação da equipa nos próximos jogos e perceber melhor as nossas lacunas e ajustar rapidamente. Temos vários planos, A, B e C, para corrigir se for caso disso", esclareceu. A derrota com o AVES SAD, oara a taça da Liga, causou alguma desconfiança no adpetos. "A Taça da Liga começou muito cedo em relação ao tempo de trabalho e coincidiu com o período de experiências do treinador, que fez rodar jogadores nesses jogos para os conhecer melhor num nível competitivo. E, de facto, no jogo contra o Aves a equipa não esteve tão bem, mas já vai aparecer noutro contra o Sporting. E estará cada vez melhor com o decorrer do campeonato", concluiu, à margem do anúncio do acordo com a Solverde.pt, patrocinador principal nas camisolas nas próximas três épocas.