Novillo, reforço do Vizela: "Sou um central agressivo, que ganha todos os duelos"

Defesa argentino é mais uma opção para o treinador Pablo Villar.

Joaquín Novillo é reforço para a defesa do Vizela. O central, de 25 anos, chega por empréstimo de uma época pelo CA Huracán, da Argentina, com uma cláusula de opção de compra por parte do clube minhoto. O sul-americano vem colmatar a recente transferência de Ivanildo para o Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.

"Considero-me um central agressivo, que ganha todos os duelos, que gosta de sair a jogar e sou inteligente a acatar as ordens do treinador para ajudar a equipa", afirmou. "Estou muito feliz por dar os primeiros passos no futebol europeu e estar neste clube. As minhas expetativas passam por somar o maior número de minutos em campo, ajudar sempre a equipa e estar sempre disponível para o treinador", disse ainda Novillo, elogiando o futebol português.

"É uma Liga muito atrativa e que pode ajudar a crescer um jogador, nos últimos tempos segui-a bastante e gostei do ritmo de jogo. Estou disposto a aprender todos os dias com esta experiência e adaptar-me o mais rápido possível ao clube", vincou.