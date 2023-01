Nené avalia o alvo do Vizela: "É rápido a executar, tem faro de golo e finaliza bem"

O português Nené, ex-Santa Clara, elogia as qualidades do avançado espanhol, que é alvo do clube para a linha ofensiva. Inteligente na movimentação e repentino a atirar, Marc Gual, colega de equipa de Nené na Polónia, gosta de provocar o "um para um". Sem ser forte no jogo aéreo, desequilibra quando opta pelo drible.

Marc Gual é solução desejada pelo Vizela para o eixo do ataque. Apesar das suas qualidades e mobilidade lhe permitirem fazer as três posições da frente, o espanhol não será o substituto de Sarmiento. O avançado está com o plantel do Jagiellonia Bialystok, da Polónia, em estágio na Turquia, devido à paragem de inverno do campeonato polaco, e tem como companheiro de equipa o português Nené, ex-Santa Clara, que enaltece o potencial do espanhol.

"É um jogador inteligente, que percebe o jogo e se movimenta bem em todo o ataque. Não é um velocista, mas é rápido a executar, tem faro de golo e finaliza bem. Basta ver que tem oito golos e três assistências", começou por referir Nené, acrescentando, que Gual "é tecnicamente evoluído, tem bom drible e personalidade com a bola, pois não tem medo de ir para cima do adversário e provocar o um para um". Mas nem tudo é perfeito: "O jogo aéreo não é o forte dele."

As negociações entre as partes continuam, mas ainda sem fumo branco. Nené, que desconhecia o interesse dos vizelenses no companheiro, conta que as coisas lhe estão "a correr bem". "Já fiz dois golos e duas assistências, vamos ver como corre a segunda volta. Estou contente e, ao ver como está o Santa Clara, com as mudanças feitas, acho que tomei a decisão certa. Por outro lado, também queria uma experiência no futebol internacional e, felizmente, está a ser uma boa experiência", relata.