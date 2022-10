Declarações do treinador Álvaro Pacheco após o Vizela - Santa Clara (0-1), jogo da 10.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "A haver um vencedor, era o Vizela, mesmo com as adversidades ao longo do jogo. O Vizela foi sempre capaz de as ultrapassar. Os jogadores mantiveram um controlo emocional muito grande, num jogo com incidências. Ao minuto dois, a expulsão deixa-me muitas dúvidas. O critério não foi o mesmo quando o Bruno Wilson levou uma chapada e ficou com o lábio aberto. No último lance do jogo, o meu jogador seguia isolado e o árbitro marcou uma falta que não devia."

Campeões: "Os meus jogadores foram uns campeões e nunca se desligaram. Tiveram mais remates, mais caudal ofensivo. Fomos a equipa que quis ganhar mais, mesmo jogando a 10 elementos. Num lance fortuito, o jogador do Santa Clara [Bruno Almeida] pegou na bola e marcou um grande golo. Não saímos com pontos, mas saímos com um orgulho muito grande de sermos quem somos."

Mudança: "Tinha claramente de meter um central [após a expulsão]. Saiu um jogador [Osama Rashid] que queria jogar este jogo, por ser contra o Santa Clara [ex-equipa] e por ser pela primeira vez titular nesta época, mas sabia que fisicamente não iria aguentar os 90 minutos. Quis antecipar os problemas que teríamos mais à frente."

Injusto: "Mesmo com muita chuva, soubemos ligar-nos e criar situações de perigo. Merecido era termos feito o golo. Com o golo, iríamos ganhar moral e o Santa Clara ficaria mais intranquilo. Houve duas equipas que quiseram ganhar, mas o Vizela, com 10 jogadores, quis ganhar muito mais. Queríamos conquistar os três pontos e marcar a história do clube, porque o Vizela nunca conseguiu três vitórias consecutivas na I Liga. Para já, não o conseguimos, mas essa série vai chegar em breve. O mais importante é este caráter, exibido numa derrota injusta."

Críticas à arbitragem: "Vi o cartão amarelo por protestar dois lances. Não gosto de 'ir para cima do árbitro', mas gosto que respeitem o Vizela, e hoje não houve esse respeito".