Declarações dee Álvaro Pacheco após o jogo entre Portimonense e o Vizela, da sétima jornada da Liga Bwin que terminou sem golos

Sobre o jogo: "O resultado aceita-se perfeitamente, porque houve um equilíbrio muito grande das duas equipas. Na primeira parte sentimo-nos um pouco desconfortáveis, porque o Portimonense pôs muita pressão no jogo, o que nos criou algum desconforto, mas tivemos oportunidades também para fazer golo. No computo geral, foi um jogo equilibrado e sem muitas oportunidades de golo. Um jogo emotivo com duas equipas que tentaram ganhar."

Ascendente: "Houve alturas que o Portimonense esteve por cima, outras o Vizela também conseguiu algum ascendente. Um ponto para cada lado, acaba-se por aceitar dado o desenrolar o jogo."

Adeptos: "Queríamos muito ganhar para dedicar a vitória a estes adeptos que fizeram vários quilómetros, mas, o ponto, é sem dúvida para eles. Saímos satisfeitos, embora não tenhamos conseguido fazer golos, também não sofremos. Não foi um jogo ofensivo bem conseguido, mas defensivamente foi. Foi a nossa forma defensiva que nos fez agarrar este ponto".