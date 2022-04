"Não falo sobre o Portimonense, mas já houve grandes a provocar amarelos..."

Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na antevisão da partida com o FC Porto, da 32ª jornada, marcada para este sábado

O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, afastou cenários de gestão do plantel no jogo com o FC Porto, marcado para este sábado, garantindo que apresentará a "equipa mais forte para conquistar pontos".

Questionado sobre o que tem sido notícia desde o FC Porto-Portimonense, o treinador vizelense disse: "Não falo sobre o Portimonense, mas já houve equipas grandes a provocar amarelos para libertarem jogadores para jogos importantes. Nesta altura há jogadores com fadiga, mazelas e tomaremos as decisões no interesse do nosso clube e não dos outros", frisou.

O Vizela não pode para esta partida contar com o castigado Cassiano, nem com o lesionado Marcos Paulo, sendo que Bruno Wilson e Kiki Afonso, a recuperarem de lesão, continuam em dúvida.

Recorde-se ainda que Richard Ofori, Raphael Guzzo e ainda Guilherme Schettine - além de Kiki Afonso e Marcos Paulo - estão a um amarelo de falharem a próxima jornada, a 32ª da Liga Bwin, caso vejam um cartão desse cor frente ao FC Porto.

O Vizela, 13.º classificado com 32 pontos, desloca-se este sábado ao reduto do líder FC Porto, que soma 82, numa partida agendada para as 19h00, que terá arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.

Leia também Motores Miguel Oliveira vai continuar ao serviço da KTM na próxima temporada Mercado vai mexer pouco e as especulações que davam conta de uma saída de Fabio Quartararo para a Honda não passarão disso mesmo.