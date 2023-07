Mrezigue a caminho do Vizela e elogiado por um treinador português

Francisco Chaló defrontou o médio no campeonato argelino. O médio de 23 anos está perto de assinar pelo clube minhoto e o treinador português considera que será "uma boa contratação", até pelo potencial que Mrezique tem.

Houssem Mrezigue, de 23 anos, jogador do CR Belouizdad, da Argélia, está prestes a tornar-se reforço do Vizela. Um alvo que merece o aval do treinador Francisco Chaló, que nas duas últimas épocas treinou os argelinos do Paradou AC e defrontou várias vezes o CR Belouizdad em jogos oficiais e particulares. "É um jogador jovem, internacional, com inegáveis qualidades técnico-táticas e com bom espírito competitivo. É um bom jogador, ainda com muito potencial. Será uma boa contratação", afirmou o técnico português.

Relativamente às características individuais, Francisco Chaló aponta grandes qualidades ao médio de cobertura. "É um trinco versátil, com boa leitura de jogo, sentido posicional e visão periférica. Tem boa capacidade a construir e é muito assertivo no passe curto ou à distância. É um médio que sabe tirar a bola das zonas de pressão e, através do passe mais longo, queimar linhas adversárias", elencou.

O treinador luso não tem grandes dúvidas que o médio argelino se adaptará e afirmará rapidamente no futebol português. "Trata-se de um jogador inteligente, com muito talento, e acredito que precisará apenas de um período de integração e adaptação curto para mostrar as suas qualidades, que são muitas", resumiu o técnico de 59 anos.