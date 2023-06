Matias Lacava continua no Vizela por empréstimo

Atacante de 20 anos regressou esta terça-feira ao Minho para cumprir mais uma temporada, de novo por empréstimo da Academia Puerto Cabello

Matias Lacava vai permanecer mais uma época em Vizela. Após uma experiência de meio ano no clube vizelense, o atacante, de 20 anos, regressou esta terça-feira ao Minho para cumprir mais uma temporada, de novo por empréstimo da Academia Puerto Cabello, da Venezuela.

O esquerdino, apesar de jogar em qualquer dos flancos, privilegia o direito que é onde melhor consegue potenciar as suas caraterísticas, conforme se verificou em diversas ocasiões na época passada, alturas em que conseguiu mexer e agitar o jogo. O internacional sub-17 e sub-21 pela Venezuela chegou a meio da época mas e utilizado em 15 dos 17 jogos da segunda volta e obteve um golo, frente ao Paços de Ferreira.

Natural de Caracas, Venezuela, o futebolista possui as nacionalistas venezuelana e espanhola cedo chegou à europa do futebol, e fez a formação em clubes da dimensão do Barcelona, Espanha (sub-13 aos sub-15), da Lázio, Itália (sub-16) e Benfica, Portugal (sub-17). Posteriormente regressou a casa e ingressou na Academia Puerto Cabello, e, pouco depois, foi emprestado ao Santos, Brasil, e Tondela e Vizela, Portugal. E na sequência das boas indicações deixadas em alguns jogos da última temporada e à significativa margem de progressão de um jovem de 20 anos, criativo e imprevisível, as expectativas apontam para uma evolução natural do atleta.

Esta terça-feira, após a oficialização da sua permanência no Minho, Matias Lacava afirmou que o seu "objetivo sempre foi ficar no Vizela". "É um clube muito bom e com adeptos incríveis, que nos apoiam sempre e nos motivam para jogar. Estou ansioso por esta nova época e vou dar o melhor para deixar o Vizela numa boa posição na Liga", assinalou, acrescentando: "Podem ter a certeza de que vou dar 100% em todos os jogos, pois todos os minutos são importantes com esta camisola".

E, a concluir, referiu que o defeso "foi uma boa pausa para recarregar as baterias e me preparar para dar tudo por tudo nesta época", enfatizou às redes sociais do clube.