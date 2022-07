Matheus Pereira apresenta-se em breve no estágio do Vizela

Negociações entre os clubes e o atleta estão concluídas e só faltam algumas formalidades para que a transferência seja oficial.

Matheus Pereira vai juntar-se ao plantel do Vizela ainda no decorrer do estágio que o plantel iniciou ontem, em Quiaios, e termina no sábado. O lateral-esquerdo, 21 anos, fez anteontem, frente ao Bahia, o último jogo pelo Guarani, emblema ao qual foi emprestado pelo Cruzeiro, ambos do Brasil, uma vez que as negociações entre os clubes e o atleta estão concluídas e só faltam algumas formalidades para que a transferência seja oficial.

Em relação ao estágio, alguns jogadores sub-19 e sub-23 foram chamados, como Tiago Brito, central, António Infante, lateral-esquerdo, Martim Boloto, médio-defensivo, Rodrigo Ramos e Opeyemi, avançados. O guarda-redes Nader não estará em Quiaios por se encontrar na seleção sub-20 do Egito.