Marcos Paulo terminou ligação ao Vizela e tem interessados na II Liga

Médio, de 33 anos, representou os vizelenses nas duas últimas épocas.

Marcos Paulo, 33 anos, deixou de fazer parte do plantel do Vizela. Após duas épocas de sucesso, com a subida e permanência na I Liga, o médio concluiu o contrato com os minhotos e vai dar sequência à carreira em outro clube. Farense e Penafiel, da II Liga, são dois dos vários emblemas interessados.

Na hora do adeus, o Vizela enalteceu nas redes sociais as qualidades e o caráter do médio e agradeceu a sua prestação, isto depois de o brasileiro ter participado em 64 jogos, com o registo de cinco golos e três assistências.

Em final de contrato está também o guarda-redes Charles, cujo futuro, tudo indica, não passará pelo clube, tal como já havia sucedido com Ivo Gonçalves. Pedro Silva é, nesta altura, o único guarda-redes com contrato, pelo que o reforço da baliza é prioritário.