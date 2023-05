Manuel Tulipa sai do Vizela após divergências com a SAD

Treinador não se mostra disponível para continuar a liderar a equipa e o clube fala em decisão mútua para o divórcio. Rescisão acertada e a sociedade desportiva já trabalha na sucessão. Após participação decisiva na obtenção do recorde de pontos do Vizela na I Liga, Tulipa não mostrou disponibilidade para cumprir mais uma época de contrato. SAD busca alternativa no mercado.

Manuel Tulipa deixou de ser o treinador do Vizela e a decisão partiu do próprio. As divergências entre o técnico e os investidores do emblema minhoto eram conhecidas há algum tempo e, ontem, tiveram o seu epílogo com a consumação do divórcio, plasmado num comunicado divulgado pelo Vizela ao final da tarde. Tulipa tinha mais uma temporada de ligação ao clube, mas a rescisão do contrato já foi acertada.

Tal como referiu o Vizela, o treinador teve participação decisiva no recorde de pontos obtido na I Liga (40), daí que a opção de quebrar o contrato tenha apanhado os adeptos de surpresa. No comunicado foi mencionado que a decisão foi tomada de forma mútua, mas na verdade, sabe O JOGO, Tulipa não se mostrou disponível para continuar a colaborar com os investidores da SAD.

O treinador chegou a Vizela em dezembro, na sequência da aquisição da SAD por parte de um fundo da Malásia, e começou por treinar os sub-23, sendo promovido algum tempo depois a treinador da equipa principal face à saída de Álvaro Pacheco, num processo que motivou fortes reparos dos adeptos à administração. Certo é que Tulipa conquistou cedo o objetivo da permanência, mas depois não conseguiu chegar aos 42 pontos (o dobro dos obtidos da primeira volta), tendo registado dois empates e cinco derrotas nas últimas sete jornadas. Nos 13 jogos em que dirigiu o Vizela, Álvaro Pacheco conseguiu 15 pontos, enquanto Manuel Tulipa somou 25 em 21 partidas.

A SAD vizelense já está à procura de uma alternativa e, de seguida, dará sequência à preparação da próxima época, tendo já assegurada a contratação de Jardel (ex-Feirense).