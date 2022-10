Liga Revelação: Hugo é diamante a brilhar no Vizela entre joias

Lateral é um dos principais nomes do escalão sub-23 e tem ajudado o Vizela a carburar na Liga Revelação. Cancelo e Dalot servem-lhe de inspiração para se afirmar no futebol profissional.

Olhando para a classificação da Liga Revelação, o azul e branco domina o topo, já que o Vizela é líder isolado da série Norte com 13 pontos e sem conhecer o sabor da derrota. Motivos mais do que suficientes para levar O JOGO a uma viagem até Vizela, onde conhecemos Hugo Oliveira, um dos atletas mais influentes da formação comandada por Manuel Tulipa.

O lateral de 20 anos levantou o véu sobre o sucesso, apontando, principalmente, ao coletivo. "Toda esta família quer muito, temos um grupo muito unido e que dá sempre o melhor. Olhamos para o coletivo, pois só assim podemos triunfar", conta a O JOGO, definindo como objetivo "passar à fase de campeão", pois vê "equipa para isso e muito mais. Estamos todos focados".

O promissor lateral, que pode atuar nos dois corredores, marcou dois golos e desenhou duas assistências em sete jogos pelos vizelenses no escalão sub-23. "Estou sempre motivado. Tem-me corrido tudo muito bem, mas nunca irei olhar só para mim. Olho para o coletivo e dou a vida pelos meus colegas. Trabalho muito durante a semana para me superar e ajudar o Vizela", diz Hugo, que aponta a conexão com o treinador Manuel Tulipa como outro dos fatores para o bom desempenho. "Trabalhei com o míster Tulipa no FC Porto, o que é sempre bom. Tem boas dinâmicas, boas ideias de jogo, e já sei o que pretende. Oferece-me mais projeção ofensiva", descreve.

O futuro de Hugo adivinha-se de sucesso, para o qual tem metas bem definidas. "Quero chegar à equipa principal do Vizela. Sou muito ambicioso e olho para craques como o João Cancelo e o Diogo Dalot para aprender cada vez mais. Sei onde quero chegar. Considero-me um atleta responsável e muito competitivo, que quer ganhar sempre", afirma.

O lateral, natural de Santa Maria da Feira, tem mais duas temporadas de contrato com o Vizela, está avaliado em 125 mil euros e revela um desejo enorme de "afirmação no futebol profissional" português.