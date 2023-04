"LGBTQI+ está muito presente na sociedade, mas o futebol ainda é um espaço muito homofóbico"

ENTREVISTA, PARTE I - Anti Jair Bolsonaro e defensor dos direitos dos professores e da comunidade LGBTQI+, Igor Julião encontrou no futebol o palco certo para se posicionar e defender as causas nas quais acredita.

Para Igor Julião, "o desporto é um meio muito poderoso de comunicação e transformação social". Por isso, no dia em que se estreou a marcar pelo Vizela, o defesa brasileiro pôs de parte o individual e defendeu a luta dos professores que se têm manifestado a favor da recuperação do tempo de serviço.

Na sua opinião, os atletas podem contribuir para mudar mentalidades ou até mesmo trazer para público alguns temas mais delicados?

-Sem dúvida. No Brasil, os principais meios de ascensão social são a música e o futebol. E, por isso, no meu caso, conseguir sair do subúrbio e ir a lugares que jamais conseguiria ir sem a ajuda do futebol faz com que sinta que tenho o dever de ajudar na sociedade. No futebol ganhamos uma voz. Todos temos um propósito na vida e o meu propósito não é chegar, jogar futebol, acumular dinheiro e ficar quieto. Pelo contrário. Sempre que tenho uma oportunidade, vou falar e lutar pelos direitos que acho que são essenciais.