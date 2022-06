Lateral brasileiro de 21 anos está fechado pelo Vizela

Matheus Pereira vai reforçar a equipa de Álvaro Pacheco.

Matheus Pereira vai ser reforço do Vizela. As negociações já foram concluídas e a confirmação da contratação do lateral-esquerdo, de 21 anos e 1,72 metros de altura, carece apenas de oficialização.

O defesa brasileiro procede do Guarani, clube ao qual estava emprestado até dezembro pelo Cruzeiro, de Belo Horizonte, ambos a militar na Série B do Brasil. No clube de Campinas, Matheus Pereira usufruiu do estatuto de titular e nos dez jogos que efetuou para o campeonato marcou dois golos, o mais recente na deslocação ao Grémio Novorizontino (1-2).