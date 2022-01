Koffi, lateral do Vizela, foi expulso na ponta final do encontro com o Moreirense, da ronda 17 do campeonato, após uma entrada sobre Felipe Pires. O árbitro mostrou inicialmente amarelo ao defesa, mas acabou por exibir-lhe o vermelho após recurso ao VAR. Koffi falha assim o jogo com o FC Porto, quarta-feira, para os quartos de final da Taça de Portugal.