Kiko Bondoso: "Em quatro anos testemunhei a evolução do clube e as subidas de divisão"

Kiko Bondoso refere que as mudanças na SAD e na estrutura criam "novas expetativas e objetivos.

Kiko Bondoso foi eleito pelos adeptos do Vizela o melhor jogador vizelense frente ao Gil Vicente e foi agora agraciado.

"Este prémio é o culminar de uma boa semana de trabalho mas o mais importante é a equipa, que espero que dê uma boa resposta frente ao Portimonense. Jogamos em casa e vamos tentar brindar os nossos adeptos com uma boa exibição e a conquista de pontos", assinalou.

Há quatro anos no clube minhoto, o atacante esteve presente nas consecutivas épocas de sucesso dos vizelenses e consequente crescimento da massa associava. "Em quatro anos testemunhei a evolução do clube e as subidas de divisão, o que torna normal a maior afluência dos adeptos", sustentou o jogador, recusando dificuldades suplementares esta temporada.

"Todas as épocas são diferentes, há sempre novas dificuldades e temos que nos adaptar. Mas penso que vamos voltar a fazer uma boa época e estabilizar o clube na I Liga", afirmou. Quanto ao volume de oportunidades desaproveitadas pelos vizelenses, o ala referiu que "faz parte... mas os adversários também nos vão estudando, percebendo como jogamos e por isso as coisas acabam por se tornar um bocadinho mais difícil. Mas é aí que está a beleza do futebol", destacou Kiko Bondoso, antes de, a concluir, referir que as mudanças na SAD e na estrutura criam "novas expetativas e objetivos. Quem vem, vem para ajudar e isso é que é importante", destacou.