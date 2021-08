Kiko Bondoso e a estreia a marcar na Liga Bwin: "É um sentimento muito bom"

Kiko Bondoso chegou à elite do futebol português após oito épocas a competir, como sénior, em escalões inferiores, pelo Moimenta da Beira, emblema da localidade de que é natural, pelo Ferreira de Aves e pelo Lusitano de Vildemoinhos, antes de rumar ao Vizela na temporada 2019/20.

O extremo Kiko Bondoso reconheceu que o seu primeiro golo naLiga Bwin, no triunfo do Vizela sobre o Tondela (2-1), para a segunda jornada, foi um "sentimento muito bom".

Um dos protagonistas na subida vizelense ao escalão maior, com 31 jogos disputados, três golos e 11 assistências na época passada, o atacante frisou que a reviravolta sobre os beirões, no jogo de sábado, disputado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira - casa emprestada -, foi sobretudo mérito do grupo, mas reconheceu a satisfação por ter apontado o primeiro golo dos minhotos no campeonato.

"É um sentimento muito bom. Desde o primeiro dia trabalhamos para conseguir bons resultados. Felizmente conseguimos a primeira vitória da época, graças ao grupo. Foi muito importante e é continuar", disse aos jornalistas.

A competir pela primeira vez no principal campeonato nacional, o jogador de 25 anos disse ainda que o golo que valeu a igualdade, aos 50 minutos, numa emenda após defesa incompleta de Trigueira, foi um "lance muito rápido" em que calhou de estar "bem posicionado" para "encostar".

Depois de uma ascensão com "muito trabalho" e a convicção de que a "oportunidade iria surgir", o extremo aconselhou jovens jogadores de escalões inferiores à I Liga a "nunca desistirem" e a "manterem o foco e a ambição" de poderem chegar mais acima na carreira.

Somados os primeiros três pontos do campeonato, o Vizela realiza, na terceira jornada, uma deslocação de nove quilómetros ao Estádio D. Afonso Henriques, para defrontar o vizinho Vitória de Guimarães, num jogo agendado para as 20:30 de domingo que o atacante perspetivou de "qualidade".