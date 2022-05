Kiko Bondoso destacou-se no Vizela: "Se calhar, podíamos ter feito um bocadinho melhor"

Kiko Bondoso voltou a ser reconhecido pelos adeptos, que o elegeram como o melhor em campo frente ao Marítimo

Kiko Bondoso voltou a ser considerado pelos adeptos do Vizela o melhor jogador em campo, desta vez no jogo com o Marítimo. "É um prémio individual, mas podia ser coletivo, e vem recompensar uma época que foi difícil, tal como perspetivávamos. Mas, com o apoio dos adeptos e o ambiente gerado à volta da equipa, acabámos por fazer uma boa temporada", sublinhou.

Utilizado em todos os jogos da Liga, o ala contribuiu com seis golos e quatro assistências para o sucesso na sua estreia no escalão principal. "O balanço é positivo. Tivemos as dificuldades inerentes a qualquer equipa que acaba de subir, sobretudo de adaptação, pois há equipas e jogadores mais experientes. Isso fomos ganhando com os jogos, e na ponta final mostrámos que, se calhar, podíamos ter feito um bocadinho melhor", vincou, recusando um estatuto superior.

O ala acompanhou a ascensão dos vizelenses do Campeonato de Portugal (CdP) à Liga Bwin e não esquece a estreia entre a elite do futebol português, com o Sporting, em Alvalade.

"Fui tão importante como qualquer outro jogador ou elemento do clube. Fomos todos importantes, e isso é que importa", enfatizou, considerando que o maior desafio na I Liga tem a ver com "o aspeto mental." "Um jogador que nunca jogou a este nível pode sentir, de início, que não é tão bom como os outros, mas, com o decorrer do campeonato e algumas vitórias e pontos, vem a confiança e percebe que afinal é tão bom como os outros", assinalou. E revela o jogo que mais o marcou. "Para um jogador que nunca jogou na I Liga, o primeiro jogo oficial é sempre especial, ainda por cima com o Sporting, em Alvalade. Mas também o último, com Marítimo, em que garantimos a permanência", concluiu.