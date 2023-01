Jogador do Vizela declara apoio à luta dos professores: "Que consigam..."

Declarações de Igor Julião após o Vizela-Rio Ave (3-1), partida da 18ª jornada da Liga Bwin

Igor Julião, autor de um dos golos do Vizela - primeiro ao serviço do clube que representa pela segunda época consecutiva - na vitória, por 3-1, diante do Rio Ave, revelou este domingo estar bem a par da atualidade portuguesa, designadamente, da luta e greve dos professores.

"Passei por uma fase sem jogar, o mister Tulipa dá-me confiança. Tenho também a confiança do departamento médico, de fisiologia, de todo o staff que me deram esse suporte todo esse tempo que fiquei sem jogar. dediquei esse golo a essa malta que está todos os dias de manhã nesse momento difícil para hoje eu poder colher os frutos, à minha esposa, aos meus amigos que me deram força nesse momento", disse à Sport TV no final da partida da 18ª jornada da Liga Bwin.

"E aproveito esse espaço para dizer o seguinte: o Vizela nessa semana visitou onze escolas e quero mandar uma mensagem para os professores. Todos os dias de manhã vemos os professores a lutar pelos direitos deles e, como jogador de futebol, uso esse espaços para dizer que estamos com eles nesse momento, esperamos que eles consigam os direitos deles", concluiu Igor Julião.