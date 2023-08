Joaquín Novillo é o mais recente reforço do Vizela

O defesa, internacional sub-23 argentino, é um jogador já com alguma experiência, pois participou pelo CA Huracán na Copa Sul-Americana e na dos Libertadores

Joaquín Novillo é reforço para a defesa do Vizela. O central, de 25 anos, chega por empréstimo de uma época pelo CA Huracán, da Argentina, com uma cláusula de opção de compra por parte do clube minhoto. O sul-americano vem colmatar a recente transferência de Ivanildo para o Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos.

Curiosamente, tal como o seu antecessor, o novo central privilegia o pé esquerdo, ao invés dos seus companheiros de setor, Bruno Wilson, Anderson e Rodrigo Escoval, que jogam preferencialmente com o direito. Natural de Lomas de San Martín, na cidade de Córdova, Argentina, Joaquín Novilho começou a jogar no Belgrano, foi cedido duas vezes ao Racing Club, antes de ser transferido para o Cólon que, já em 2023, o emprestou ao CA Huracán.

O central é um jogador de reconhecidas qualidades, conforme se pode aferir pelo facto de ser internacional sub-23 argentino, assim como possui uma boa dose de experiência, pois já disputou a Copa Sul-Americana e Taça dos Libertadores. O central apresentou-se ontem em Vizela, cumpriu as formalidades e hoje vai começar a treinar sobre as ordens do técnico Pablo Villar.

Joaquín Novillo é o 11º reforço, depois dos guarda-redes Francesco Ruberto e Nikola Bursac, dos defesas Lebedenko e Rodrigo Escoval, dos médios Bustamante e Diogo Nascimento, e dos avançados Dylan, Unzueta, Jardel e Essende. O Vizela procura mais um médio e um ala, este para colmatar a provável saída de Zohi.