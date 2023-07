João Escoval reforça Vizela: "Tem muita qualidade para jogar na I Liga"

Avançado brasileiro Felipe Pires foi companheiro de João Escoval, central que assinou por dois anos com o Vizela. O jogador formado no Benfica, e que passou pela equipa B das águias, fará a estreia na I Liga de Portugal.

Felipe Pires, ex-Moreirense, foi companheiro de João Escoval em duas ocasiões, em 2019/20, no Rijeka, da Croácia, e na época passada, no Volos, da Grécia, e não tem dúvidas quanto à qualidade do mais recente reforço do Vizela.

"Tem muita qualidade para jogar na I Liga portuguesa. É muito forte nos duelos, bom no jogo aéreo e à flor da relva" sustentou o brasileiro, acrescentando. "É um jogador muito rápido, com boa leitura de jogo, bom passe a aproveitar os espaços entre linhas e lançamentos compridos, sobretudo aproveitando a atração para colocar a bola longa na ala contrária. E no um contra um é muito forte e não tem medo de sair a jogar com a bola controlada".

Felipe Pires disse ainda estar convicto que João Escoval vai "adaptar-se rapidamente porque é um jogador humilde, que gosta de trabalhar e aprender. E, mais importante, possui um grande espírito solidário e é muito bom como elemento de grupo", frisou.

E, a concluir, o brasileiro destacou que João Escoval "tem tudo para ter sucesso mas, como é óbvio, isso dependerá dele". "Eu acredito e fico a torcer por ele", sustentou Felipe Pires.