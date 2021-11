Diogo Godinho sente que o Vizela tem sido prejudicado pelo trabalho dos árbitros e dá como exemplo os golos anulados em Barcelos, contra o Gil Vicente, e no último fim de semana, com o Estoril

O golo anulado ao Vizela, que daria o 2-0 na receção ao Estoril, foi o mote para Diogo Godinho contestar a arbitragem. O presidente da SAD vizelense pediu ao Conselho de Arbitragem federativo as imagens que mostram que o VAR, Manuel Oliveira, tinha razão, mas não obteve resposta.

"Passou uma semana e ninguém fez chegar ao Vizela uma imagem que provasse que a bola saiu totalmente. A equipa de arbitragem esteve muito bem, o árbitro assistente estava bem posicionado e podemos ver a reação dos jogadores do Estoril, que colocaram a bola rapidamente no meio-campo, numa prova clara de que a bola não saiu. Já vi várias imagens e continuo sem entender porque é que o VAR anulou a decisão", criticou.

Diogo Godinho não calou a revolta por esse golo anulado, refere que ninguém lhe provou que a bola saiu 100 por cento, e recordou um outro golo invalidado, em Barcelos, que daria o 1-3, aos 84"; seis minutos depois o Gil Vicente empatou: "Sinto-me prejudicado num golo inédito que foi anulado por estar um centímetro fora de jogo. É impossível alguma máquina determinar num frame que havia fora de jogo."

Feitas as contas aos erros, Diogo Godinho não poupou nas críticas: "Claro que me sinto prejudicado, porque estes erros custam pontos", lamentou, embora confie na arbitragem portuguesa: "No dia em que não acreditar, não estou a fazer nada no futebol".

Polémicas à parte, acredita que a equipa também vai aprender com os erros. "Sofremos os golos com o Benfica e em Famalicão aos 90"+8". Portanto, é melhor os jogos acabarem aos 90"+5"...", apelou, com humor, à margem de uma visita à delegação da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Sem descurar algum reforço no mercado de inverno, Diogo Godinho diz-se "satisfeito com o plantel" e com o treinador. "No último mercado de verão, tivemos contactos, mas os clubes sabem que o Álvaro [Pacheco] gosta de estar no Vizela e nós gostamos dele. Além disso, o contrato está blindado com uma cláusula de rescisão", anunciou, sem revelar o valor.