Ivanildo Fernandes troca Vizela pelos Emirados

Defesa formado no Sporting vai jogar no Ittihad Kalba

Ivanildo Fernandes, defesa-central formado no Sporting, deixou o Vizela e assinou por dois anos com o Ittihad Kalba, emblema dos Emirados Árabes Unidos que compete na Arabian Gulf League.

Esta época já foi utilizado em dois jogos oficiais pelo Vizela, na Taça da Liga. Antes de atuar no Vizela, representou Almería, Rizespor, Trabzonspor, Moreirense e Sporting (só jogou na equipa B).

Com 27 anos, Ivanildo já vestiu a camisola da seleção de Cabo Verde em duas ocasiões.

Ivanildo Fernandes is our new number 6 in the ranks of the Tigers pic.twitter.com/PWAdp50W79 - ittihadkalbafc EN (@ittihadkalbafce) August 4, 2023

