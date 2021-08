Ivanildo Fernandes sai do Sporting e vai ser apresentado no Vizela

Central rescindiu com o Sporting e já está em Vizela, onde será oficializado durante a tarde desta quinta-feira.

Ivanildo Fernandes rescindiu com o Sporting e vai ser reforço do Vizela. O jogador, 25 anos, que na época passada representou o Almería (Espanha), por empréstimo dos leões, já está no Minho e deverá ser apresentado ainda durante esta tarde de quinta-feira.

O passe será partilhado entre os dois clubes, num modelo de negócio semelhante ao de Nuno Moreira e Tomás Silva, que também trocaram Alvalade pelos vizelenses.

Trata-se do regresso do defesa ao futebol português, depois de há duas épocas também ter estado emigrado, na Turquia, com cedências a Trabzonspor e Rizespor.

Na I Liga já tinha passado pelo Moreirense.