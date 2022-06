Ingresso no futebol português está perto: Vizela e Boavista na corrida

Matheus Pereira, lateral brasileiro de 21 anos, já foi alvo de uma abordagem por parte do Boavista e é o objetivo número um do Vizela para render Ofori.

O lateral-esquerdo Matheus Pereira, de 21 anos, que está emprestado pelo Cruzeiro, de Belo Horizonte, ao Guarani, de S. Paulo, Brasil, é a principal opção do Vizela para substituir o ganês Ofori, que terminou contrato com o clube minhoto e se transferiu para o Nia Salamis, do Chipre.

No entanto, o Vizela não é o único clube português interessado nos serviços do jogador, uma vez que o Boavista também fez uma abordagem, confirmada pelo Cruzeiro, e tem o brasileiro como alternativa a uma eventual transferência de Hamache, que está ser disputado noutras latitudes.

Por outro lado, e apesar do real interesse dos vizelenses na contratação de Matheus Pereira e da transferência estar assumida como certa em algumas redes sociais, a verdade é que as probabilidades de sucesso dos minhotos carecem ainda da conclusão das negociações.

Entretanto, a SAD do Vizela prossegue a preparação da próxima época e nos próximos dias podem surgir algumas novidades.