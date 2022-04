Minuto 49: Golo do Vizela (2-2). No seguimento de um cruzamento da esquerda, Nuno Moreira domina ao segundo poste, livra-se de Pepê e conclui com um remate cruzado potente. A bola ainda desvia ligeiramente em Mbemba, dificultando ainda mais a ação do guarda-redes Diogo Costa.