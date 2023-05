Igor Julião: "Professor é a profissão mais bela"

Lateral do Vizela salienta a importância de um tio na educação que recebeu

Um grupo de professores esteve no último sábado a assistir ao vivo ao Vizela-Famalicão, a contar para a 32.ª jornada da Liga Bwin, animando a partida com constantes cânticos de apoio a Igor Julião, futebolista da equipa da casa que, semanas antes, tinha manifestado apoio às reivindicações da classe.



Conforme pode ver-se nas fotografias em anexo, a que O JOGO teve acesso, os docentes estiveram reunidos com o lateral do Vizela após a partida, procedendo à entrega de uma taça e de uma camisola do movimento defensor da Escola Pública, por parte de Goretti da Costa e de João Francisco Silva, membros fundadores do movimento Missão Escola Pública.



A taça continha a mensagem: "Igor Julião, FC Vizela, Defensor dos Professores e da Escola Pública".



Igor Julião, emocionado, agradeceu o gesto. "Eu tenho um tio professor e as mensagens que recebi de vocês, este apoio, realmente vale mais do que um título. Eu disse isso de coração. Esse meu tio teve muita paciência comigo, ensinou-me desde pequeno a ter consciência de classe, a ter consciência social. Eu devo-lhe isso pelo ser humano que me tornei. E ele é um professor, que é a profissão mais bela. Quando eu recebi a vossa mensagem e essa energia que vocês me deram, realmente valeu muito mais do que um título. Espero ter ajudado de alguma forma. Espero que outros jogadores se encorajem, se solidarizem com vocês e que a gente consiga os nossos direitos", afirmou o lateral do Vizela na ocasião.